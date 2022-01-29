1993年上映的電影《倚天屠龍記之魔教教主》，在相隔29年後終於迎來續集，劇中張無忌與趙敏的「大都之約」終於有望實現，然而劇中女演員雲千千（小昭）和邱意濃（周芷若）近來卻遭到「回憶殺」酸民攻擊，並譏諷她們是「網紅臉、整容臉」，缺乏辨識度；對此，導演王晶日前火大開罵，要酸民「敢放張照出來，看你又有多美嘛？」再次開炮回嗆網友。

2020年《倚天屠龍記之魔教教主》的導演王晶宣布開拍續集《倚天屠龍記之九陽神功》與《倚天屠龍記之聖火雄風》，但演員等級卻被批評與當年相比「檔次差了好幾截」，尤其張無忌在原著中當上明教教主時才20歲，李連杰演出該片時則是29、30歲，新版的港星林峯現年卻已42歲，被酸「史上最老張無忌」；雖然還有古天樂與甄子丹兩位大咖助陣客串「張翠山」與「張三丰」，主演群卻完全無法吸引人。

雲千千飾演新版小昭。（圖／翻攝自王晶微博）

王晶日前在微博發文：「滄海一聲笑，滔滔兩岸潮，世間數十年來陋俗之人竟三十年沒有進步過一點點。今日被視為女神的舒淇、邱淑貞出道之時，知道是什麽評價嗎？邱淑貞小時候在樓梯摔了一跤，下巴碎了，做了手術，在選港姐時被對手誣陷整容，被迫退賽，但仍不斷被人叫『整容臉』，紅了之後仍不斷有些嘴賤之人叫『假下巴』。」

邱意濃飾演新版《倚天屠龍記》的周芷若。（圖／翻攝自邱意濃微博）

新版《倚天屠龍記》中飾演「小昭」的是雲千千，飾演「周芷若」的則是邱意濃，兩人近來都被網民譏諷是網紅臉、整容臉，王晶因而在微博回擊表示，邱淑貞（在《倚天屠龍記之魔教教主》飾演小昭，黎姿飾演周芷若）當年也被說是整容臉，如今成為女神，連女兒都很漂亮，「整什麼容？」而藝人舒淇當年膚色偏黃黑，與利智，關之琳，劉嘉玲完全不一樣，甚至曾被譏笑是「ET」，然而如今已成一代影后、曠世女神。

雲千千飾演新版小昭。（圖／翻攝自王晶微博）

王晶更表示，雲千千清純可人，邱意濃則是媚在骨子裡，想不到她們如今還要面對如同過往一樣的「賤嘴俗人」攻擊，他要酸民「有種就把自己的照片放出來比比看？」。王晶表示，雲千千和邱意濃已經走上女神軌跡，而「嘴賤之人，未來卻只有一條肥醜大媽之路。」

邱意濃飾演新版《倚天屠龍記》的周芷若。（圖／翻攝自邱意濃微博）

有網友則留言抨擊劇本不像樣，批評王晶拍的是垃圾片，「日日掛住賣情懷炒冷飯」，王晶對此則反嗆，「看什麼劇本，你肯定自己識字嗎？」《倚天屠龍記》電影續集終於實現，且分上下兩集，已定檔1月31日與2月3日於大陸上映，張無忌延宕了29年的大都之行總算上路。