2022年地方大選倒數10個月，去年底才喊出酒駕零容忍的民眾黨，最近卻被抓包提名的議員候選人中有2人具酒駕前科。網紅四叉貓（劉宇）發現，被爆料有酒駕前科的民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰在臉書上發文致歉，但在留言時似乎忘記切換帳號，他忍不住直言「了不起，負責」。

陳品杰29日在臉書上回應酒駕前科問題，坦承自己在民國107年2月10日時在吃完尾牙後酒駕，他在臨檢時也向警方坦承，後來法院方審酌了當時員警的筆錄，以及自己的犯後態度，隔天2月11日便迅速偵結，以處罰金3萬5千元「緩起訴」辦理，整起事件，因沒被起訴，也就沒有被判刑。

陳品杰表示，自己是軍人出身，也曾為人師表，信守「責任、榮譽、誠信、務實」，自己不會也沒有必要為了選舉改名字，更不會迴避曾經犯過的錯誤，「針對此次事件，我要向所有關心我的朋友們坦承致歉，也深自懊悔與反省」。

不過，四叉貓29日在臉書上表示，他發現陳品杰在篇道歉文下方留言時，似乎忘記切換帳號，並用同一個帳號發布留言「品杰哥加油！我心中的品杰哥，是熱心助人，扶助弱勢，很努力很熱沈的人」。同時，四叉貓也忍不住直言「了不起。負責，酒測值0.27毫克」。