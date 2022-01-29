春節連假在家不無聊，friDay影音多部強檔韓劇、日劇、動畫，讓你做個稱職的沙發馬鈴薯！韓劇部分，主推「俊昊片單」，不只《衣袖紅鑲邊》全17集，還有《黃金漁場Radio Star》特輯、《抓住紅衣袖－新春特輯》，甚至連他之前的作品《只是相愛的關係》、《金科長》、《自白》都有，讓大家「一日一俊昊」幸福過年。此外，還有鄭智薰（Rain）攜手金汎、Uie主演奇幻醫療劇《Ghost Doctor》和「最強綠葉」吳正世主演暖心劇《我的魯蛇舅舅》。

日劇部分，冬季檔獨佔同步跟播中的《勿說是推理》、《契×約─危險的拍檔─》、《婚活偵探》，還有松本潤搭上戶彩《隔壁的阿力》、堤真一搭石田百合子《妻子變成小學生》，迎接春天新戀情到來的《心動迎戰Song！》、《不能相愛的兩個人》，不想吃太甜可以選擇戀愛懸疑劇《心愛的謊言-溫柔的黑暗-》看波瑠與林遣督的意外重逢卻捲入連續殺人案，再來還有影后黑木華的職人劇《Gossip小道消息 ＃ 她想知道真正的OO》，9部作品讓粉絲天天都有戲看。也可重溫《雪崩》、《不良少年與白手杖女孩》、《最愛》、《TOKYO MER》、《大豆田永久子與三個前夫》、《喜劇開場》、《我家的故事》等2021年經典強作，還有《派遣女醫X》全七季，一天看播一季。

菅田將暉在《勿說是推理》中用各種妙招破案。（friDay影音提供）

日本動畫部分也持續更新，《進擊的巨人Final Season》、《鬼滅之刃 遊郭篇》、《國王排名》多部話題夯作之外，還有去年夏天由永野芽郁搭戶田惠梨香演出真人版大受好評的《秘密內幕～女警的反擊～》動畫版，適合闔家觀賞的有《忍者哈特利》、《中華一番》、《魔法咪路咪路》，另外還整理出值得回味的動漫經典如《閃電霹靂車》、《棋靈王》、《鋼之鍊金術師》等過年精選片單，大人打牌怕吵又怕小孩亂轉電視，friDay影音都已經替大家安排妥當。