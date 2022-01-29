2022年底九合一選舉在即，選情會如何變化，也成為外界討論話題。資深媒體人黃暐瀚29日指出，前立委沈富雄曾說「侯友宜不會選2022，會直接選2024」，但自己的看法和《美麗島電子報》董事長吳子嘉一樣，即侯友宜會選2022。吳子嘉則直言，「沈富雄談國民黨的部分保證不準，因為他跟國民黨的大咖根本不熟」。

黃暐瀚29日受邀上吳子嘉主持的節目「董事長開講」，探討2022地方選的選情時，問吳子嘉，「國民黨怎麼樣選，才不算失敗？」吳子嘉表示，國民黨執政的14縣市只要少一席都算輸。若先以基隆來看，民進黨籍市長林右昌任期屆滿，同黨立委蔡適應有意角逐市長，而國民黨則可能是由謝國樑出戰，「個人認為，謝國樑作為挑戰者是可能會贏的」，因為旁邊就是新北市，市長侯友宜民調支持度高、深得人心，在侯友宜氣勢外擴的影響下，謝國樑的氣勢也會被帶動起來。

黃暐瀚又問吳子嘉，侯友宜在2022年會不會競選連任？吳子嘉說，「一定會選，而且是選到底」。黃暐瀚說，雖然沈富雄曾說，侯友宜不會選2022會直接選2024，但自己的看法和吳子嘉一樣，侯友宜非常有機會選2022，因為侯不是只幫自己選，而是可能拉抬整個「北北桃宜」的選情。

吳子嘉指出，沈富雄是民進黨的大前輩，也是自己的大哥，看到他都會肅然起敬，甚至會鞠躬。但吳子嘉也坦言，沈富雄談國民黨的部分保證不準，因為他跟國民黨的大咖，根本不認識，但自己是認識的，包括跟市長候選人互動。