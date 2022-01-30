國內29日新增15例本土確診，其中有9人在隔離期間檢出，對社區有影響的有6例。醫師沈政男分析疫情，雖然Omicron傳播力很強，但台灣「境外嚴防」與「境內嚴查」是遇強則強，把R值壓在1-2之間。至於春節連假，只要大家多加小心一些，也不會有事。

沈政男在臉書發文指出，每日新增跟兩周前是完全一樣，都是十幾例，omicron雖然很強，但台灣的「境外嚴防」與「境內嚴查」可說遇強則強，於是可以把R值壓在1-2之間，「只要不遇到複雜群聚，就是接近1，而如果不慎引發了，就會來到2，已是一個多月來的疫情大勢了。」

沈政男解釋，現在無症狀比例提升到四成，主要是因為移工突然大量確診，否則先前只有兩成，如果omicron傳得很快，就會產生很多有症狀，讓疫情曝光；而如果傳得很慢，非常隱形，那麼依照定義就是案例不多，今天新增大同兩例不明感染源案例，比例也大約是所有新增案例的一成，而這趨勢也是維持了一陣子。

加上內用傳染案例未再明顯增加，沈政男認為「顯見餐廳內用是有一定的防疫強韌度」，所以確診的雜誌編輯跑趴、內用足跡那麼多，接觸者採檢也都是陰性。

沈政男表示，接下來的考驗是春節假期，基本上只要守住一個多月來的omicron防疫經驗，然後大家多加小心一些，也不會有事。