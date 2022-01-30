曾看過電視劇《花系列》的觀眾，一定認識這位實力派演員席曼寧，她擁有荷蘭血統，五官立體標緻，宛如行走的洋娃娃，絕對是演藝圈數一數二的大美女，照理來說應該超多君子追求，但現年58歲的她對婚姻無感，將重心放在慈善事業。

席曼寧1986年拍攝台視《金色山莊》出道，與林以真並列女主角，同劇的演員還有張冲、秦祥林、李湘、車軒、丁玫、梁燕民、許啟平、莊麗、易原等人；後來她成為台視電視劇固定班底，開啟豐富的演員人生，後來更因拍了花系列連續劇《太陽花》創下45%以上的收視率，惡女形象深植人心，也成為代表作。

席曼寧演技精湛，在《太陽花》演活壞女人的角色，令觀眾氣得牙癢癢。（圖／影片截圖）

雖然因為拍戲帶來錢財和名氣，但也伴隨著健康問題，席曼寧曾表示長期拍戲日夜顛倒、睡眠不足，身體狀況越來越差，加上2001年投資失利，發現自己並不想再為五斗米折腰，決定加入慈濟藝聯會，將心力放在弱勢群族。至於經濟來源除了靠吃老本，月開銷也從20萬降至5萬，過著淡泊名利的生活。

感情方面，席曼寧表示父母生了5個小孩，從小看他們帶孩子覺得很累，自覺不願受到家庭束縛、犧牲掉自由，即便以前交過不少男朋友，都沒有動念結婚。熱愛單身生活的她，現在有空就喝咖啡放空、修習佛法、打坐、佈施等，笑說如果結婚的話，這些事情根本不可能隨心所欲的做。