經典奇幻系列電影《哈利波特》在2001年推出首集電影，旋即在全球掀起魔法熱，夯到原著7集電影演完還不夠，2016年起又衍生出《怪獸與牠們的產地》系列電影，成了數代影迷們之間共同的回憶，至今討論熱潮未減，如今《哈利波特》上映屆滿20週年，飾演男主角「哈利」的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，選擇在這個特殊的時刻，揭開他在片場不為人知的秘密，他暗戀的不是萬人迷「妙麗」艾瑪華森(Emma Watson)，而是比自己多了足足23歲的大前輩。

風靡全球的經典系列電影《哈利波特》陪伴眾多粉絲成長，就這樣走了20年，在這個值得紀念的里程碑，特別節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》驚喜誕生，集結了電影中所有重要演員，齊聚一堂分享拍攝時的有趣時光，而「哈利」丹尼爾雷德克里夫，當著演技派女星海倫娜寶漢卡特(Helena Bonham Carter)的面，告白曾經暗戀她的事情。

《哈利波特》系列電影，不只陪著觀眾們長大，也見證所有小演員們的成長之路，因此，粉絲們始終很好奇他們在螢光幕後的感情世界，藉由各種訪談，推敲該片的「隱藏CP」，但這對真的讓人想不到！女星海倫娜寶漢卡特在片中飾演「食死人」貝拉雷斯壯，是佛地魔的死忠支持者，片中的大反派，跟哈利是絕對的對立，但，小哈利當年卻相當迷戀這位散發邪惡魅力的大姊姊。

「貝拉雷斯壯」海倫娜寶漢卡特，當年收到哈利的真摯情書。(圖／達志提供)

多年後的現在，丹尼爾與海倫娜再度同台受訪，聊起了這件往事，海倫娜透露，當年拍戲時她曾跟丹尼爾討一張簽名照，結果收到後翻面，發現竟寫著一封情書，她大感驚喜，因此將之拍了下來，在訪談現場翻出這張照片，笑著讓丹尼爾自己唸出來。

丹尼爾真的大方念出自己當年的心意：「親愛的海倫娜，作為妳的共同演出者(co-star)與杯墊(coaster)，我真的愛妳，真希望早出生10年，這樣也許我有可能可以跟妳在一起」，丹尼爾念完讚賞當年的自己怎想得出這麼幽默的押韻，而他會這麼寫，是因為當時在片場他常幫海倫娜拿著咖啡，而這封情書的收尾寫著：「非常多對妳的愛，並感謝妳的好」，超有誠意的情書，果真給海倫娜留下深刻印象，至今仍覺得暖心，而推算這封情書送出的時間，應是兩人拍攝《哈利波特：鳳凰會的密令》時，這是他們第一次合體演出，丹尼爾當年不過17歲，而海倫娜已經40歲了。