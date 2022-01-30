快到年節，許多人會買彩劵試手氣，或跟親友打個牌，小賭怡情。打牌靠技術也靠運氣，運勢命理網站「旺好運」推薦給大家，可以從五行挑選十二生肖最旺的財位，坐在這個方位打牌讓你手氣旺起來！

生肖鼠：屬鼠的五行爲水，推薦打牌財位爲坐西向東、座東向西。

生肖牛：屬牛的五行爲土，推薦打牌財位爲座東向西、座西向東。

生肖虎：屬虎的五行爲木，推薦打牌財位爲座東向西、座南向北。

生肖兔：屬兔的五行爲木，推薦打牌財位爲座南向北、座東向西。

生肖龍：屬龍的五行爲土，推薦打牌財位爲座北向南、座西向東。

生肖蛇：屬蛇的五行爲火，推薦打牌財位爲座南向北、座北向南。

生肖馬：屬馬的五行爲火，推薦打牌財位爲座南向北、座東向西。

生肖羊：屬羊的五行爲土，推薦打牌財位爲座東向西、座南向北。

生肖猴：屬猴的五行爲土，推薦打牌財位爲座北向南、座西向東。

生肖雞：屬雞的五行爲金，推薦打牌財位爲座北向南、座南向北、座西向東。

生肖狗：屬狗的五行爲土，推薦打牌財位爲座東向西、座南向北。

生肖豬：屬豬的五行爲水，推薦打牌財位爲座東向西、座北向南。

另外，如果想要讓自己的手氣更旺，推薦以下4種轉運小物來加持自己的財運。

▍1.貔貅

想要旺財，貔貅絕對是榜上有名的開運好物，打牌帶著貔貅手鏈或配飾，會增強財運、貴人運，記得別讓別人觸碰到，以免好運被吸走喔！

▍2.轉運珠

轉運珠是風水常用來提升運勢的物品，不需經常配戴，只要偶爾帶到牌桌上用，就有提升運勢、財運亨通的效果。

▍3.開運紅包

身上帶著喜氣洋洋的紅包，能求得好運，建議可以用尾牙抽到的紅包、從老闆或長輩收得的紅包，讓財運一路發。

▍4.五帝錢

五帝錢除了鎮宅化煞，還有很強的催財效果，而且增加打牌的自信，讓你戰無不勝！

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