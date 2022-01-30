七海寓所外觀。（圖／王銘義攝）

展覽廳有一份蔣經國的日常膳食菜單。(圖/王銘義攝)

由台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建、營運的「經國七海文化園區」，在1月22日正式開幕，園內有市定古蹟七海寓所，也就是已故總統蔣經國故居，園區更結合劍潭山及七海潭自然美景，民眾可上網預約、購票。其中園區內一份文件也曝光了蔣經國生前的日常菜單，其中民國76年12月12日(星期六) 的菜單，菜名有鮮果汁、生菜沙拉、咖啡、稀飯等等。

依文獻記載，七海寓所是1950至1960年新式鋼筋混凝土建築，年代雖然不算久且保存良好，格局、環境皆有一定品質，內部生活空間反映蔣經國家居生活與精神面貌，七海寓所在2006年登錄為市定古蹟。

七海寓所內陳列樣貌。（圖／王銘義攝）

經國七海文化園區。（王銘義攝）

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復表示，七海寓所是蔣經國及家人在台灣居住最久、也是台灣唯一留下來的故居。蔣經國58年從長安東路搬入七海寓所19年。蔣方良繼續居住到93年去世。七海寓所不僅是歷史建築，園區總面積3.98公頃，更是一個生態寶庫，希望好好保存、使用這個珍貴歷史文化資產，成為兼具深度歷史意義、豐富學術內涵、濃郁人文氛圍的優質文化空間，成為台北市人文新地標。

蔣經國國際學術交流基金會將過去七海寓所車庫重新整理為展覽廳，陳設蔣經國生前相關文物，包括生前最後一個月的每日膳食菜單與飲食紀錄。一份民國76年12月12日的菜單記載了蔣經國一整天的膳食，菜名有鮮果汁、生菜沙拉、咖啡、稀飯、金針排骨湯、草莓五個等，特別是，內容還備註採買市場為「東門市場」，更詳細寄載採買、烹飪人員以及助理名字。