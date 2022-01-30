團圓飯的餐桌上，佛跳牆和長年菜都是必備菜餚，干貝都被當成不可或缺的提鮮好食材，當作主食也相當受到大人小孩歡迎。上等干貝吃起來堪比螃蟹，都有香甜柔細的口感。不過你知道自己吃到的是真干貝，還是重組過的假干貝？營養師高敏敏提供了辨識的訣竅。

干貝的營養成分相當豐富，包括脂肪、蛋白質、碳水化合物、磷、鐵、鉀、鈣、鎂、硒等營養元素，更有豐富的谷氨酸鈉，是干貝鮮甜的秘密。

高敏敏營養師指出，我們常吃到的干貝，大多是來自於「海扇蛤科」及「江珧蛤科」的大型貝類。不過市面上販賣的包裝干貝，不見得都是完整的生鮮干貝，有些可能是干貝塊與魚漿等混合的重組再製品。購買時除了多注意包裝上的標示說明外，高敏敏指出，真假干貝的真假可以這樣區分：

高敏敏營養師也提到，喜歡吃海鮮的話，干貝是低熱量、低脂肪的優選食材，也是優質蛋白質來源，屬於低膽固醇海鮮。

如果要當主菜，像是要用來嫩煎、生炒時，最好選擇生鮮干貝，肉質較為柔細。反之若是要當作提味用，就要選擇乾燥後的干貝，因為乾燥後香氣較重，適合煮粥、煲湯、燉菜等，但記得料理前要先泡發。