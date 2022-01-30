隨著時代的變遷、人們生活型態的轉變，以往「不孝有三，無後為大」的傳統觀念可能要慢慢退場了！現代人愈來愈晚步入婚姻，過去被視為適婚年齡的25歲，來到今日已被普遍認為是「早婚」，男女適婚年齡不斷延後，從內政部統計國人初婚平均年齡來看，男女皆為30歲以上，愈來愈多人晚婚甚至不婚，也隨之衍生諸如：晚育、不孕等問題。

現年30歲以上、說的就是出生於民國70年至79年間的民眾，在台灣被廣泛稱為「7年級生」；根據內政部最新人口統計資料顯示，國內的「7年級生」未婚人口已超過150萬人，約佔該年齡層近5成左右，也就是說有近半數的「7年級生」依然未婚，據了解，致使台灣年輕人懼婚、恐婚的最大原因還是脫離不了現實的經濟問題，女方期待男方有一定的經濟水平，而男方也希望女方的薪資不要低於自己太多……。

不婚、晚婚沒關係，掌握投保關鍵更樂活！

以上前言鋪陳了那麼多，小編撰寫本文的重點是要提醒農曆新年快到了，各位過了適婚年齡、還沒有結婚的男男女女，你們準備好如何回應家裡長輩們的聲聲問候和關心？說實話，同樣也還沒有結婚的小編很拙於去應付這類尷尬的場面，尤其每逢過年，免不了有不少好事的「三姑六婆」來關心自己的婚姻大事，真的挺困擾人的。

本周小花平台專題文章特別提醒，不論你現在是單身未婚或是以後決定要一個人生活，最重要的前提是及早規劃個人全面保障，以即時因應迅速變化的風險環境「單身一個人，也可以很樂活！」