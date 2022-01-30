國內資深女星崔佩儀日前與老公、兒子在美國短暫相聚又分離，再獨自一人回到台灣並淚灑機場的新聞，引發一連串網友對於「中年空巢」相關討論：子女長大離家後，父母必須面對人生第二次的獨立、人人都是「新手空巢父母」；就像崔佩儀在接受記者訪問時說的：「現在獨自一個人回台灣，眼淚不停地流，我接下來就是獨立、放下，勇敢面對我下一個人生課題。」應對「中年空巢」，已然成為每個父母都要學習的人生課題，你做好準備了嗎？

看著崔佩儀哭得唏哩嘩啦流下的眼淚，其實小編還是非常有感觸的，因為在不久的將來，一樣也會遇到相同的問題……，而這也讓小編聯想到先前曾經讀過一篇文章，作者與讀者分享做好養老防兒，才不致淪為下流老人的觀點，尤其重要的是，不要把自己的老後，全部賭在孩子的身上，「在贊助孩子前，一定要為自己留下足夠的老本。」

現代人要養老防兒，才不致淪為下流老人！

所謂的空巢期，又稱為「後父母時期」（Post-parental Period），指的是孩子長大離家、父母獨守空巢。一般來說，空巢期大多出現在中年，此時也常是女性進入更年期的關口，除了要面對自己身體老化的不適感外，同時也要承受子女離開家庭而獨立的事實。

相較於上一代的長輩多存有「養兒防老」的觀念，現代人晚婚、晚育加上初入職場的年齡愈來愈晚，養育孩子的時間也隨之不斷延長，小編就經常聽到許多50世代自我解嘲地說：「以前人是『養兒防老』，現在則是必須『養老防兒』。」

換句話說，現代父母首要是先能自立自強養活並照顧好自己、不要期待孩子的回報，同時還要提防孩子把自己當成「提款機」、無止盡地用掉辛苦攢存的退休養老金。

至於如何判斷自己的「老本」到底夠不夠？以下提供一種簡單的試算法：