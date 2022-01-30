台灣民意基金會25日政黨民調顯示，國民黨不僅支持度狂降更再次探底。對此，國民黨中央委員、國民黨發言人李明璇丈夫潘德翰表示，該民調正好是1月9日國民黨大敗後調查，台灣年輕人喜歡看「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，台中顏家已被塑造成地方權貴形象，年輕人當然更不願支持，故整體社會氛圍當然會對國民黨不利。

潘德翰28日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨民調再創新低，大家都把責任、過錯歸咎於黨內結構或黨中央領導力，但他認為民主政治發展到今天，年輕人對於宮廷文化、科層組織、權貴特權是很反感的，如果國民黨不斷對外展現出的文化就是如此，年輕人當然會覺得討厭、無法親近。

潘德翰指出，距離2018年颳起「韓流」也不過3年多，當時國民黨贏得全台15個縣市的支持，明明當時也有很多年輕人支持國民黨，可見國民黨不是沒有年輕人支持，重點在於「年輕人為什麼要支持？」首要任務，就是必須找到年輕人關心的議題，尤其他們特別喜歡看到「小蝦米扳倒大鯨魚」，因為這類人與他們貼近，但這也卻是國民黨最缺乏的人物特質。

至於國民黨的「母雞」在哪？潘德翰坦言，只要把脈絡從2018年連結到2022年，國民黨就知道該怎麼做了；目前檯面上討論的無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員羅智強，他們都不是權貴出身，確實是黨中央目前可以規畫的母雞人選。