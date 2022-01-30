目前政壇各陣營中，以新北市長侯友宜民調最穩，也屢屢高居第一。雖然他在四大公投時曾因未明確表態，遭藍營內部與不少支持者批評，但《遠見》雜誌當時一份民調仍顯示，侯友宜的好感度以6.69分領先群雄。而依TVBS民調中心日前公布的最新民調顯示，在全台13位政治人物中，侯友宜以70%的滿意度奪冠，且其滿意度明顯比其他政治人物高出許多，例如第2名的衛福部長陳時中滿意度僅57％。

究竟，侯友宜有何祕訣呢？《中時新聞網》特別整理出侯友宜面對媒體時所說的話，發現不論面對什麼問題，侯友宜的回應都很類似，那就是總會提到人民、市政，這也許就是民調致勝方程式。媒體人韋安也曾表示，因侯友宜一直以來堅持「『人民』的利益應該在黨派之上」，也不時將「人民」這個字眼掛在嘴邊，才會獲得這麼多民眾支持。

以下就是《中時新聞網》盤點近期侯友宜的金句，讀者看看是否如此？上面是媒體詢問，下面是侯友宜的回應。

侯友宜在各種民調中的支持度居高不下，主要原因就是他將人民的利益擺在黨派之上。（製圖／陳友齡）

2021/11/02

Q：民調「誰最適合做我們下一屆總統？」顯示侯友宜在藍營居冠。被問回應：

侯友宜：好好努力，把握當下，用務實態度，在任何角度及職位只要可以為市民做事都是值得。

2021/11/28

Q：被黃士修點名會害公投「全線潰堤」。

侯友宜：永遠以人民健康、國家安全與產業發展三個為主軸核心；讓人民選擇，完全尊重民意。

2021/12/18

Q：若公投結果不如藍營預期，是否擔心失去藍營的選票？

侯友宜：努力好好做事、人民自己做主。

2021/12/24

Q：音樂人劉家昌在臉書表示，國民黨應開除侯友宜黨籍。

侯友宜：最該關心的是新北市的大小事，人民更關心的是經濟、民生和防疫。

2022/01/04

Q：在小吃店用餐的照片被解釋為選總統的起手勢。

侯友宜：在菜市場長大，喜歡小吃。

2022/01/15

Q：宜蘭縣政府傳出土地開發弊案，宜蘭縣長林姿妙遭移送地檢署，是否擔心成為民進黨下波追殺對象？

侯友宜：好好努力為人民做事，才是最重要！

2022/01/16

Q：新北市政府副發言人蔡畹鎣傳將參選新北議員，遭質疑「侯家軍」參選恐淪「侯衛兵」。

侯友宜：年輕朋友願意為人民做事，值得鼓勵。