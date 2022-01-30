被動元件大廠國巨2008年的股價只有3元左右，如何在短短15年間站上1300元大關，董事長陳泰銘的財務操作是重要關鍵，台股觀察家張弘昌分析，國巨過程中透過4次減資降低股本，加上併購其他公司取得議價權，成功提升營運獲利，股本變小同時間獲利有所成長，帶動股價開始狂飆。

國巨集團董事長陳泰銘1997年成立公司後，於1993年正式掛牌上市。2008年金融海嘯席捲全球，國巨的股價也慘跌至3.01元，隨後6年都在10多元附近徘徊，沒想到2018年7月3日國巨飆上1310元的歷史高點，卻又在短短3個月內大幅修正7成，隔年8月除權息後最低價只剩203元，戲劇性的轉折成為關注焦點，也是許多投資人心中的痛。

股市觀察家張弘昌在《Today財知道》節目上表示，國巨當年之所以能暴衝上千金，主要先透過四次現金減資，將約390億現金退還給股東，國巨股本變小後籌碼變輕，股價也開始往上衝，「當時有人算過，100張國巨股票減資後剩約11張，但股價往上噴，經營績效也成長，報酬率其實超過10倍。」。

此外，張弘昌說：「國巨除了進行減資也開始在基本面上進行改變，5年時間併購10家公司，可以聯合採購原料降低成本，並掌握定價權利，透過不斷調漲價格提升公司獲利，股本變小獲利又增加，股價也一直不斷上漲。」

至於後期國巨股價暴跌的過程，張弘昌指出，除了前妻賣股之外，董事長陳泰銘的行動也透露訊號，「其實當初國巨股價上漲時，陳老闆都不太對外發言，但6月的股東會，陳泰銘喊話供需還是不平衡，還要繼續漲價，讓當時已經起疑心的股民反而有信心。」

張弘昌補充說道，「之後8月8號的法說會，陳泰銘又親自出席，並說供需失衡情況比6月嚴重，當時很多券商也跟著提高目標價，甚至提高到1850元，沒想到陳老闆一直喊多，股價卻一直往下跌，這其實也是為什麼那麼多人套牢的原因，因為股價的走勢跟老闆講的話是相反的。」

至於國巨目前的狀態，張弘昌說：「國巨的靈魂人物是陳泰銘，他已經65歲，不知道他接班人的安排是誰，另外，國巨的股本又開始慢慢增加，且因為現金減資又併購導致負債比率增加，這是大家後面值得注意的地方。」