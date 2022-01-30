各國Omicron疫情嚴峻，邊境管制措施也不盡相同。大多數西方國家逐漸鬆綁邊境管制與檢疫措施，但一些國家仍舊維持嚴格的邊境管理政策。不過，近期一項公佈於知名醫學期刊《Lancet》的研究顯示，即使境外移入者入住防疫旅館、且施打2劑疫苗，隔離者仍存在感染病毒之風險。

●香港「氣溶膠」實驗證實 Omicron可由飯店走廊傳播

隸屬香港醫管局西聯網的瑪麗醫院團隊，於2021年11月進行防疫旅館中的「氣溶膠傳染」（空氣傳染）測試，並以可見煙霧代表新冠病毒的傳染途徑。實驗顯示，當客房房門一開啟，煙霧即從客房滲漏至旅館走廊。房門開啟時即便只有數秒，煙霧仍可從相鄰房間的門縫中滲入，顯示病毒藉由空氣傳播的可能性。

(圖/潮健康提供)

瑪麗醫院團隊立即針對防疫旅館內的旅客進行追蹤調查。他們發現，在旅館內確實發生了無症狀感染傳播事件，帶原者與無症狀感染者皆曾接種過2劑BNT疫苗。前者於開門取餐和丟棄垃圾時，皆無確實配戴口罩；後者在隔離第8天時出現呼吸道症狀。研究報告指出，雙方皆受到Omicron變種病毒感染。

研究指稱，帶原者與感染者位處於相鄰的房間，證實了研究團隊的氣溶膠實驗結果──防疫旅館的走廊空間，可能是Omicron病毒的傳播通道。

瑪麗醫院團隊從牆壁、天花板等8個隔離者難以觸及的表面進行樣本採樣，發現8個樣本中的PCR檢測皆呈陽性。在另一病例居住的房間中，測試39個PCR樣本中有21個呈現陽性，而且全為Omicron變種病毒。

研究團隊並為旅館工作人員進行血清檢測，但沒有發現病毒是工作人員傳染至旅客的身上。團隊指出，防疫旅館員工有接受等同醫護人員的培訓，是減少病毒在旅館內傳播的關鍵要素。

(圖/潮健康提供)

●邊境管制政策對Omicron無用？ 清零政策還有效嗎？

瑪麗醫院團隊的研究宣稱，這項實驗揭露Omicron具有透過氣溶膠傳染的威脅性。即使房門開啟幅度窄小、且時間短暫，Omicron病毒仍可能經由旅店走廊入侵房間，並透過天花板、門把、牆壁等途徑傳染給其他隔離者。

為防止新冠病毒於防疫旅館內傳播，研究團隊建議旅館應安排以下措施：

1. 增加客房空調排風量，並改善新鮮空氣之供應措施。

2. 於走廊加裝空氣淨化設備。

3. 加強環境消毒。

4. 鼓勵工作人員使用個人防護用品。

瑪麗醫院團隊在研究中強調，即使身處防疫旅館內，勤洗手、並隨時配戴口罩之措施仍有其必要性。口罩可預防90%的氣溶膠傳染。對於身處密閉空間的隔離者而言，是阻斷氣溶膠途徑傳染的必要手段。