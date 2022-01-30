42歲大陸女星殷桃外型亮眼、皮膚雪白透亮，出道多年也憑著自然又精湛的演技在《楊貴妃秘史》、《武則天秘史》等劇中演出而爆紅，之後更陸續獲得金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎視后，成為「大滿貫視后」，演技備受肯定。而一向注重身材的她，近日趁著空檔前往海邊度假，火辣的好身材也因此曝光，讓網友相當驚訝。

殷桃近日前往海邊放空度假，並在微博上曬出多張養眼辣照。只見當時的她先是穿著一件紫色的深U背心搭配黑色短褲，即使戴著墨鏡也絲毫遮蓋不了星味；接著她換上俏皮圓點花紋的比基尼，聽從教練的指示在岸上練習，之後便下水挑戰海上拖曳傘等水上運動，過程中還疑似太過刺激，使她緊張的攀爬到教練的背上，緊貼著教練不肯放手。

而網友看到殷桃所公開的比基尼辣照後，也忍不住稱讚「她42歲？說24歲我也信」、「這身材很少女」、「42???我更像」、「狀態太好了」、「真瘦，像個小姑娘一樣」、「突然覺得手中的奶茶不好喝了」、「這身材絕了」、「以後你就別說話就發圖好嗎？這種清晰的可以發18張」意外引發熱烈討論。

事實上，殷桃近日正在忙著與劉以豪拍攝新戲《女人萬歲》，不久前便曾流出劇透照，當時的她穿著貼身上衣秀出完美的S曲線，之後也在微博上曬出在健身房訓練的照片，大方露出結實的腹肌曲線，同樣令網友驚艷。