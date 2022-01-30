8大外資調升台積電目標價

台積電法說釋出超狂利多，股價一度衝上688元新天價，但之後隨著美股費半指數回檔修正，26日封關收在636元。台積電法說後目標價上看千元，成為多家外資新共識，有專家大推，花旗環球台灣區研究部主管徐振志給出982元目標價最具參考價值，因2019年台積電股價仍在230多元徘徊時，他第一個跳出來調升至300元，未來5年內將為股東創造100％報酬，事後證實其預測相當神準。

台積電日前法說創造大驚喜，第1季財營收將達到166億美元至172億美元，季增5.4至9.2%，毛利率介於53%至55%，營業利益率42%至44%。全年營收可望成長25%至29%。今年資本支出約400億美元至440億美元，較去年資本支出300.4億美元，大幅增加33.3%至46.6%。

工商時報報導，魏哲家表示，2022年又是台積電強勁成長的一年，預期不含記憶體的全球半導體市場較2021年成長9％，晶圓代工市場年成長率接近20％，全年營收可望成長25%至29%。其中，先進和特殊製程強勁需求，將成為台積電業績爆炸性成長驅動力。

在台積電法說之前，高盛搶先把台積電股價預期由1028元調高到1035元，而花旗環球研究部主管徐振志也認為，晶圓代工產能吃緊拉高台積電產能利用率，把推測合理股價由930元調高到982元，直逼千元大關。

理柏基金研究總監馮志源在《理財達人秀》節目中表示，花旗環球徐振志看好台積電擁有技術領先優勢，以及強大營運實力，早在2019年3月，當時台積電股價在230多元時，一馬當先將台積電合理股價調升至300元，並預言台積電未來5年內將為股東創造100％報酬。如今回頭看台積電股價，全被花旗徐振志神預言料中。

徐振志在這次台積電法說前夕，樂觀看待台積電衝高資本支出和首季營收淡季不淡，還表示，即使台積電不在本次法說中上調2021～2025年營收年複合成長率15％的目標，也可能在2022年的其他時間進一步調升目標。

馮志源認為，台積電未來5年營運年複合成長率高達15%，是「台積電最大彩蛋」。他表示，在眾多外資中，花旗對台積電的評等和目標價較具參考價值，即使目標價打8折還有800元，現在才600多元仍值得期待，長線投資人建議續抱，提醒上次錯過台積電的投資人，這次別再錯失千元大行情。