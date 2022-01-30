演藝圈美女如雲，如果出席同個場合，難免會被拿出來比較！同為一線花旦又是同公司老闆和藝人身分的楊冪與迪麗熱巴，近日一起替「2022網絡視聽年度盛典」活動錄影，兩大美女罕見同框，更是成為網友佳話。

楊冪與迪麗熱巴當天都盛裝出席錄影現場，楊冪穿著平口白色禮服，整體看上去氣質高雅，而迪麗熱巴則是穿低胸亮片禮服，貼身設計完整呈現她的S曲線，超細螞蟻腰相當吸睛。

楊冪和迪麗熱巴罕見同框。(圖／取自微博)

兩人其實在無濾鏡修圖的鏡頭下，整體狀態已經相當好了，但網友仍認為迪麗熱巴似乎更略勝一籌，體態比楊冪吸睛，紛紛留言「這個腰線絕了」﹑「身材太好了吧」、「肩頸線太漂亮」，稱她明顯搶走老闆的風頭。

楊冪投資的娛樂公司「嘉行傳媒」，捧紅不少人氣明星，其中最紅、最知名的就是迪麗熱巴，兩人雖鮮少合作，但曾一同出演電視劇《三生三世十里桃花》，不過頻傳出不合，去年楊冪喜迎35歲生日，迪麗熱巴準時在12點替老闆慶生：「又是一年美女生日，祝大美女楊冪生日快樂啦」，而迪麗熱巴生日時，楊冪也是送上祝福：「生日快樂大大寶貝貝」，雙姝之間的好交情不言而喻。