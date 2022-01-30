一名前美國陸軍傘兵表示，他在童年觀賞的大量好萊塢戰爭電影影響下，決定加入美軍的行列，但在實際經歷過阿富汗作戰部署後，他發現戰爭片雖然能帶給觀眾激昂情緒，卻沒辦法消除他腦中不斷浮現的戰場畫面，也沒辦法協助他面對可能仍有數十年的漫長人生。

前美國陸軍傘兵湯普森（Brian Thompson）投書長期報導兵役對人們影響的非營利機構「戰馬」（The War Horse），稱在1980年代，他反覆觀看《捍衛戰士》（Top Gun）、《紅潮入侵》（Red Dawn）等經典戰爭電影；而人們知道他曾在海外服役時，第一印象則是《黑鷹計畫》（Black Hawk Down）、《紅翼行動》（Lone Survivor）等電影的畫面；就連湯普森在加入第82空降師前往阿富汗時，腦中浮現的也是知名影集《諾曼第大空降》（Band of Brothers）。

不過當湯普森抵達阿富汗後，卻發現當地不像影集中傘兵們奮戰的第二次世界大戰，缺乏大規模戰鬥，連親眼目睹的敵人都少之又少，只發現一大堆即製爆裂物（IED），大部分時間都在「亞歷山大大帝年代」巡邏，追逐看不見的塔利班「鬼魂」，並與當地人大眼瞪小眼，如同該排排附所言：「我們不過是一群該死的動物園畜生。」

但2008年1月1日是湯普森最難忘的一天，當時他正享用義大利麵與肉丸口味的MRE口糧－這是他最喜歡的口味，突然士官長開始大吼大叫並開火，湯普森先將食物塞回袋子中，接著拿起步槍走出悍馬車，第一眼看到的卻是阿富汗孩童們跑向安全地帶，有些孩子臉上還帶著笑容，彷彿只是在玩捉迷藏。

湯普森稍後終於發現一名正以手榴彈發動攻擊的塔利班份子，「鬼魂」終於化為會呼吸、有生命的敵人。湯普森舉槍，仔細瞄準，扣下扳機，並確實命中目標數次，但這名塔利班份子可能嗑了藥，5.56公厘子彈無法阻止他的行動，且湯普森的步槍突然發生卡彈，所幸塔利班份子隨後便在一陣M240機槍的掃射中倒下。

雖然這些遭遇比電影情節「無聊」許多，但在湯普森退役後，各種畫面卻時常無預警地出現在他的腦海中，包括步槍卡彈時對死亡降臨的遲來恐懼等。湯普森表示，英雄電影經常遺漏了一個關鍵情節，就是「動作場景」結束後，主角們應該怎麼渡過餘生；而對曾在戰場服役的老兵來說，戰爭「永遠不會結束」。