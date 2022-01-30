近期北韓東北部咸鏡北道吉州郡傳出一名賣太妃糖的小販用砧板襲警，據了解，當時員警正在取締非法路邊擺攤的商業行為，要求他趁東西還沒被沒收之前盡快收拾離開，為了能多賺一點錢，該名小販執意不收攤並與員警發生扭打，最後處三個月的勞動鍛鍊徒刑。

根據「每日北韓」(Daily NK)報導，50多歲的金(Kim)平時以賣太妃糖為生，當時一如往常在火車站附近做生意，巡邏員警上前取締要求離開。金抱怨說：「警察要我餓死，而且還在我沒飯吃的時候動手動腳。」由於當時金不聽員警勸導，為了讓三餐有著落，不顧一切繼續擺攤能賺多少算多少，因此拒絕了。

當金準備收拾東西的時候，員警突然對他動粗，不只扯他手臂還踢了他製作太妃糖的砧板。然而，金也不是省油的燈，順勢抓住員警的脖子，兩個人扭打成一塊兒。就在爭吵之際，金用身旁的砧板往員警的頭部猛砸。消息人士指出：「這種事不是天天上演。」

消息人士透露，這件小販與警察街頭鬥毆事件儼然成為小型社會的縮影，仔細看，這說明市井小民多麽努力為了生存而奮不顧身，為了掙錢養家連公權力都能反抗。更補充：「襲警本來就該受罰，即使你認為這無法避免。」當然，最後金被處三個月的勞動鍛鍊徒刑，目前正在該縣勞動大隊中工作。

去年底，「每日北韓」就曾報導，由於新冠疫情蔓延全國，引起國際社會極大的焦慮與擔憂，隨著北韓當局實施關閉邊境控制人流，更強烈管控街邊商業活動的正當性，聲稱此現象有礙檢調工作進行。禁止設攤做生意本質上就是直接告訴人民你「即將餓死」，雖然6月中旬北韓領導人金正恩下令解決糧食問題，不過情況未改善，似乎仍有數以千計的人民每天正與自己下一餐搏命。