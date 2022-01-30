美國積極推動「美國晶片法案(CHIPS ACT)」，旨在為半導體製造和研究提供520億美元（折合新台幣約1.4兆）的補貼，以振興本土半導體產業；值此之際，歐盟也計畫於2月公布歐盟的晶片法案，雖未透露投資金額，但有望推出和美國相當規模的補貼。有消息人士透露，歐盟還考慮要求獲得補貼的企業，提供產能、交貨時程等資料，甚至實施出口管制，且對提供不實數據的企業開罰。

路透社報導，歐盟執行委員會內部市場執委布勒東（Thierry Breton）周五（28日）表示，歐盟計畫投資數百億歐元提振本土半導體產業，以降低對亞洲、美國的依賴，同時也增加在全球半導體產能的市占。

布勒東指出，歐盟即將出台的晶片法案，主要為吸引大型晶圓廠投資，但必須是在歐洲首次投資，且要確保供應安全，致力於未來先進技術的投資，歐盟計畫於2月8日公布提案；而對於投資金額，布勒東不願多做說明，但透露「會和美國520億美元規模的晶片法案相當」。

布勒東續指，會盡一切努力吸引戰略投資，目標是將歐盟打造為一個在半導體領域的淨出口國，如同在疫苗、製藥等領域一樣，「目的並非什麼都要實現自主，而是在必要時刻有能力應對，這樣歐盟才不會被綁架」。

美國財經媒體援引1名知情人士透露，在緊急情況下，無論是否會影響其他訂單，歐盟都能要求企業生產某些相關的產品；此外，該人士還透露，歐盟考慮是否要求企業收到補貼時，提供庫存、交貨時程、產能等數據，甚至是實施出口管制，並對提供不實數據或是未遵守歐盟供應要求的企業開罰。