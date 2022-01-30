虎年即將到來，許多人想要除掉2021年霉運，迎接新年新氣象，通靈大師江嘉葉特地詳細分析12生肖的一整年運勢，並提供各生肖的吉祥物、提升財運及補運的建議，點出肖鼠者凡事必須三思而後行，尤其切忌本年勿入喪家，免遭陰氣干擾運勢，屬牛之人今年運勢則是男吉女欠佳，而太歲之流年的肖虎者，今年不只易破財，還得小心血光之災。

《鼠》

吉星：驛馬，地解

凶星：喪門，孤寂

驛馬星動，主外出創業奮鬥，東奔西跑，利在遠方，事多勞碌或雲遊四海，出國旅遊，外緣極佳，亦主職務可能有變動，有喪門、孤星凶星，恐有損財之慮，幸有地解星，凡事可大事化小，小事化無，逢凶化吉之解。吉凶星同時照臨，行運論之為「若無光中慮，必有暗裡憂之勢」，故一切還要慎防為之，凡事必須三思而後行，喪門星到宮，切忌本年勿入喪家，勿探病人，免遭陰氣干擾運勢，俗諺曰：「有喜可破災，無喜百事來，四時勿喪家，免受邪鬼侵，福星常照耀，原辰光彩吉，宜多造善果，逢兇可化吉。」

吉祥物：

屬鼠人理財能力較弱，可在家裡擺放一盆金錢樹、發財樹或聚寶盆、貔貅等。

提升財運：

配戴千手觀音菩薩水晶，或黃水晶招財貔貅項鍊、手鐲等。

補運法事：

正月中旬前，祭化喪門星，或點光明燈。

《牛》

吉星：太陽，紅鸞

凶星：天空，劫殺，咸池

紅鸞星守命，戀愛中情侶有締結婚姻之喜，太陽星高照，吉慶之照，名利雙收，人形光彩，諸事順調，財利可期，月到中秋格外明，主本年有光明前程，可利達四方，今年男吉女欠佳，又劫殺入命，人慎防情色，夫妻相處宜多忍讓，尤其女人不要逞口舌之快，凡事寬以待人，增加福德，免除災難，又有天空、咸池加臨，小心色情官非，預防盜賊，慎防不測之災，平常不管他人事，免得惹事生非及破財。

吉祥物：

屬牛的人吃苦耐勞，做事踏實，然為人太過老實，比較保守，做的多賺得少，可在辦公室左邊擺一盆「鴻運當頭植物」，也可戴水晶手環或項鍊墜子，有助賺錢賺得快，也能賺得輕鬆，但想投機取巧，用旁門左道的方法賺錢，則千萬不可喔！

提升財運：

宜身上配戴虛空菩薩水晶，守護神護佑可達開運作用。

補運法事：

正月十五前，到宮廟安太歲及常消災，六月可求財運，十月要防血光。

《虎》

吉星：三合，六合

凶星：太歲，劍鋒，伏屍

本年為太歲之流年，常言之：「太歲當頭坐，無喜恐有災」，主今年易有破財之現象，疾厄健康易有困擾或血光之災，所以本年應多行善積德，自然能消災解厄，若家有喜事、結婚嫁娶、新居入宅、懷孕生子都可化解一切災難，古言之為「一喜破三災」。然今年又逢劍鋒凶星，恐有不測之災，且又逢伏屍凶星臨宮，是一顆大壞星，須防疾病逢身，凡事皆因謹慎，可於今年正月初九或十五日，宜用紅紙條書寫「壬寅年，賀諤星君」安奉朝拜。

吉祥物：

虎為百獸之王，屬虎人生性豪邁，不拘小節，天生有領導風範，嫉惡如仇，極富正義感，卻不善守財，可在家中擺上守財旺運的植物，如富貴蕨、袖珍椰子等。

提升財運：

可佩戴虛空菩薩護佑，或財寶天王黃水晶串珠，或配戴金形(圓形)或火形(三角形)項鍊墜子。

補運法事：

宜於本年正月十五前，安奉太歲星，或到宮廟點安太歲光明燈。

★民俗說法，僅供參考。