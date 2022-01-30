北京冬奧選手村，稱為「冬奧村」。（新華社資料照）

美國女將自拍北京冬奧的床鋪。（翻攝自網路@summerbritche）

美國女將布里秋展示北京冬奧床鋪的遙控器。（翻攝自網路@summerbritche）

北京冬奧開幕之前，美國雪橇女將布里秋（Summer Britcher）已經忍不住大讚選手村（冬奧村）的床鋪既舒適又便利，她自拍躺在床上放鬆的鏡頭獲得廣大迴響。雖然布里秋沒參加東京夏季奧運，但遭到各方嘲笑的厚紙箱床她也聽說了。

最初有網友問起冬奧選手村房間住起來是什麼感覺，布里秋拍影片在TikTok說：「我很高興你們問了這個問題，因為我有很棒的事情要分享。我們不僅沒有紙板床，這床好像是北京組委會在宣示：我們怎麼可能只贏過東京一點點呢？」布里秋接著就向網友展示床鋪，以及配置的遙控器。她躺上去說：「我正處在Zero-G模式（自然睡姿），這實在太棒了。」

冬奧村的智慧床鋪除了使用舒適的記憶棉材料製作，床墊內部配置感測器，可依據個人習慣調節按摩和「鬧鐘推醒」的功能。運動員下載APP設置鬧鐘後，床在設定時間會自動起降喚醒選手。當選手睡覺打鼾時，智慧床還會調節頭部高度緩解打鼾。

美國帕運金牌女將Emma Schieck回應：「看到這個讓我想起東京的紙板床有多麼不舒服。」東奧舉重女將Mattie Rogers說：「我快哭了。」美媒《紐約郵報》還嘲笑「北京冬奧舒適的床鋪讓東京很丟臉。」

其實當初東京奧運那樣做也是有原因的，他們是為了COVID-19防疫才使用紙板床，故意設計成只能承受1人的體重，可能對於身型高大的選手以及有障礙的帕運選手較不便利。