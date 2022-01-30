2022九合一大選將於11月26日投票，各政黨也開始進行布局、準備，但民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰卻遭爆曾有酒駕的紀錄，引起各界關注。民眾黨立委蔡壁如則表示，自己對酒駕零容忍，「但也記得要寬以待人」。

蔡壁如昨（29）晚在臉書針對酒駕問題表示，自己的答案始終是「零容忍！」蔡壁如說，「酒駕不可以、更不應該，我嚴以律己，但也記得要寬以待人」，還引用聖經的內容稱「你們當中誰是沒罪的，誰就可以用石頭扔他」，認為每個人都會犯錯，但重要的是犯了錯之後有沒有反省、有沒有改進，並且警愓自己不會再犯、不要重蹈覆轍。

蔡壁如指出，民眾黨對各地方議員擬參選人的提名有自己的SOP，如要有良民證就是不要黑金政治，但當初的提名標準中確實沒有將酒駕列入，是民眾黨要檢討的地方。

此外，蔡壁如還說，民選的職位與政務官不同，最後能不能當選要看能不能為民服務、是不是愛民如子，決定權在人民的手上，「但是對於酒駕的政務官，人民就算有疑慮，也無法撤換，兩者不可相提並論！」

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