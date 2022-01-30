春節9天連假除了要防範Omicron外，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，病毒型腸胃炎可能變成小兒急診室的主流病例，因為這類型的病毒無法靠口罩及酒精消毒遏止傳播，提醒春節期間要多留心家中孩子的手部清潔，吃東西前要仔細洗手，才能降低罹患腸胃炎的機率。

謝宗學昨（29）日於個人臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》指出，多數人目光都放在Omicron的疫情上，但春節假期間除了要注意Omicron外，也要留意病毒型腸胃炎和少數細菌性腸胃炎感染症。

謝宗學說明，兒童急診在1月中旬後，腸胃炎明顯增加，且大多數是病毒型腸胃炎（諾羅、輪狀、星狀病毒），症狀以嘔吐、腹瀉及輕微發燒等為主。少部分是細菌型腸胃炎（沙門氏桿菌、曲狀桿菌），症狀以黏液血絲便、高燒、輕微嘔吐等症狀為主，謝宗學透露，時序越是接近1月底，病毒型腸胃炎患者越多，甚至是全家成員輪流發病。

謝宗學說，現行對抗新冠肺炎的口罩政策，及酒精消毒皆無法遏止病毒型腸胃炎傳播，也無法用其他乾洗手液消毒，建議用肥皂洗手，或用漂白水消毒環境，不要直接用手拿東西吃，盡量使用餐具進食。另外，食用全熟的食物，也可以減少感染細菌型腸胃炎的機率。

謝宗學提醒，病毒型腸胃炎可能變成小兒急診室的主流病例，由於感染該病毒，沒有特效藥可治療，只能用支持性療法處理，春節期間兒童會跟著大人大吃大喝，要特別注意手部清潔，家長也要不斷提醒孩子吃東西前要仔細洗手，才能降低罹患腸胃炎的機率。