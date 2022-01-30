台積電12廠P8新建廠房停車場發生爆裂物爆炸案現場。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

警方現場發現之爆裂物殘存物。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

竹科台積電12廠P8新建廠房停車場14日發生爆炸案，陳姓外包商拿起放置機車上的不明包裹察看，包裹突爆炸，右手小指當場被炸斷。檢警專案小組查出43歲賴姓工人涉有重嫌，發現他在距離該機車約30公尺處觀望，以遙控器引爆。檢方訊後依殺人未遂、故意以火藥炸燬物品等罪嫌，29日深夜向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

台積電37歲陳姓外包工人，14日下午5時許下班，到停車場欲騎機車時，發現機車前方置物箱遭人放置不明包裹，他拿起來查看時，包裹竟突然炸開，陳男右手小指末端當場被炸斷。

檢警專案小組透過周邊監視器及通聯等，查出43歲賴姓工人涉有重嫌，28日兵分2路搜索賴男在嘉義縣住所與新竹市的公司宿舍，拘提到案，扣得筆電、手機、線材、膠帶、火藥、電池、遙控器等物。

檢察官訊問時，賴男對放置爆裂物在陳男機車上的犯罪動機及是否與陳男有糾紛等，都避重就輕，不願具實回答。

檢方查出，賴男在距離該機車約30公尺處觀望，見陳男接近爆裂物後，以遙控器引爆，造成陳男小指外傷性截肢、前胸爆炸傷、下巴開放性傷口等傷害，碎片波及停車場其餘路人。

檢察官認賴男涉犯刑法殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌重大，且犯罪後有刪除手機電磁紀錄的滅證行為，另亦有反覆實施恐嚇與故意以火藥炸燬物品罪之虞，訊後29日深夜向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。