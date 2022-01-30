韓聯社引述南韓聯合參謀本部說法報導，北韓今天朝日本海發射一枚「不明物體」，是今年迄今第7次武器試射行動。

法新社和路透社報導，北韓政權無視美國提議舉行會談，大秀軍事肌肉。

北韓上一次在一個月內如此頻繁試射武器是在2019年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統的川普之間著名的「川金會」宣告破局。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110130