一個月內第7次 南韓：北韓朝日本海發射不明物 08:472022/01/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社引述南韓聯合參謀本部說法報導，北韓今天朝日本海發射一枚「不明物體」，是今年迄今第7次武器試射行動。 法新社和路透社報導，北韓政權無視美國提議舉行會談，大秀軍事肌肉。 北韓上一次在一個月內如此頻繁試射武器是在2019年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統的川普之間著名的「川金會」宣告破局。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110130 北韓疑發射2枚彈道飛彈 日相表達抗議與遺憾 北韓頻射飛彈 歐盟續制裁籲停止破壞區域穩定 #北韓 #一個月 #7次 #南韓 #發射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙殺 新台幣貶至近一個月新低 17:092022/01/25 財經 葉門叛軍射2彈 阿聯攔截後炸平台 04:102022/01/26 話題觀察 今年第5度 北韓發射2枚巡弋飛彈 13:232022/01/25 國際 國際奧會稱 冬奧期間將與彭帥見面 04:102022/01/28 產業財經 大陸發射陸地探測一號01組A星 監測地質災害 04:102022/01/27 焦點新聞 台股封關收小黑 新台幣貶至逾一個月新低 17:402022/01/26 財經 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 環團籲中鋼、台電減排 讓高雄維持一個月的「燈會綠」 11:172022/01/27 生活 北韓25日試射飛彈 1月以來第五次 21:392022/01/25 財經 北韓證實本週2度試射飛彈 金正恩視察重要軍工廠 11:362022/01/28 國際 為來自大陸的貨車搶破頭 北韓軍方與內閣矛盾激升 原因曝光 09:592022/01/27 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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