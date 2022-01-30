女星安以軒2017年與身家百億的澳門德晉售團CEO陳榮煉結婚，婚後陸續生下一兒一女，集滿「好」字。昨(29日)卻驚傳陳榮煉疑似捲入太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）的洗錢案，當地警方今上午10時將開記者會說明，消息傳開，不少網友湧進安以軒的微博留言關心，更有人發現她最後一則發文出現意外巧合，大談「越獄記」。

安以軒2019年生下兒子「66」後，隔年又生下女兒「娃寶」，女兒遺傳到她的高顏值，被親友讚是最美女寶寶，去年10月娃寶滿周歲，安以軒曾發文透露老公買了巨鑽送給女兒當禮物，她感動寫下：「秋天是豐收的季節，去年的這個時候我收穫了最溫暖的妳，謝謝妳來做我的女兒，妳讓拔拔（爸爸）更溫柔，讓6哥（陳榮煉）不孤單」，並分享丈夫大方送給女兒10.22克拉的心型裸鑽。

安以軒最後一篇發文談越獄記。（圖／翻攝自安以軒微博）

去年底，澳門賭場大亨周焯華因涉嫌違法開設賭場被捕，身家約400億的他甚至捲入一起疑似非法獲利高達150億港幣（約535億台幣）的案子，警方親自到他家逮捕本人，並查獲相關證物，而據《香港01》報導，在起訴書中不僅看到周焯華的名字，安以軒老公陳榮煉也在其中，而當時安以軒的經紀人回應《Nownews今日新聞》強調：「謝謝關心，藝人私事不回應」，沒正面回應此事。

安以軒老公陳榮煉驚傳被捕。（圖／中時資料照片）

昨港媒報導，陳榮煉驚傳也被逮捕，雖當事人暫未開口證實，已經引來不少網友到安以軒微博留言，而她最後一篇發文停在本月13日，大談兒子的「越獄記」，並曬出監視器畫面誇兒子越獄技術升級，她透露為了好動的兒子在護欄旁設置了一個在外面才能打開的拉鍊開關，但兒子還是成功脫逃，令她忍不住放話：「麻麻（媽媽）為了你的安全，是絕對不會向你認輸的！」，而她1月1日時也曬出自拍美照說：「2022你好，今年請對我們好一點」，似乎也意有所指去年不好過。

見此，網友回應：「現在要輪到66爸爸越獄了，安姐要堅強」、「想要來落井下石嘲諷之類的都滾哦，身為她的fans都十多年過去了，她在我心中一直都很善良、很溫柔，所以請你們不要用粗俗不堪的語言攻擊她，留給她時間讓她去處理」、「你老公那事兒是真的嗎」、「不管是不是真的，你一定要堅強」。