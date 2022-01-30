春節連2波冷氣團！第1波在今天小年夜南下，氣象專家吳德榮表示，氣溫將越晚越冷，水氣也逐漸轉乾，小年夜晚上到除夕清晨降至最低溫，下探10度，接著初一至初二清晨（1、2日）嘉義以北轉雨，初二白天好轉，初三鋒面南下轉雨，初四第2波冷氣團南下再探10度，一直冷到初六收假日回暖。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天小年夜（30日）冷氣團南下，氣溫續降，越晚越冷；降雨部分，白天北、東仍有雨，逐漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部零星飄雨。小年夜當晚至除夕（31日）晨，最低溫下探10度。今天氣溫北部10至16度，中部11至19度，南部14至21度，東部12至19度。

吳德榮說，除夕（31日）全台晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，注意日夜溫差大。

吳德榮說，接著初一至初二（1、2日）晨短波通過，嘉義以北又轉有局部雨，南部也有零星降雨機率。初二白天好轉、有空檔，氣溫略回升。初三（3日）鋒面南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。

吳德榮說，鋒面南下後，初四、五（4、5日）強度相近、規模較大的強冷空氣南下，低溫再探10度；初四北、東有局部雨，初五西晴東偶局部短暫雨。初六（6日）收假日白天起回暖，西晴東偶局部短暫雨。但末期模式模擬不確定性大，應隨時觀察。