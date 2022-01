副總統賴清德今天在舊金山與美方醫療、商業和國安領域專家進行視訊會談和熱線,就防疫、經濟、安全和凝聚民主價值,有建設性與深度的對話。

賴清德結束宏都拉斯訪問,回程過境美國舊金山24小時,繼昨天與美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)視訊會談、與僑胞視訊外,美西時間29日從8時30分開始進行3場視訊會議,以及與美國聯邦參議員達克沃絲(Ladda Tammy Duckworth)電話熱線對談。

隨團總統府發言人Kolas Yotaka(谷辣斯.尤達卡)與駐美代表蕭美琴近中午時分向隨團記者說明,並回答記者提問。

在醫療主題,賴清德與史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多納多(Yvonne Maldonado)及史丹佛大學小兒科和醫療政策教授、台裔專家王智弘(Jason Wang)針對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)變種病毒Omicron疫情與史丹佛大學後續對疾病監測、防疫專業交換意見。

商業主題的視訊會議有美台商業協會主席史麥克(Michael Splinter)及美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)參與,從台美貿易暨投資架構協定(TIFA)會議復談,到希望進一步促成台美雙邊貿易協定(BTA)的洽簽,彼此有深度對談。

在上午馬不停蹄的視訊交流中,與賴清德深談最久的是美方的國安專家。包括前白宮國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)、前白宮副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)和前白宮國家安全會議中國事務主任特賓(Matt Turpin)參與對話。

正逢麥馬斯特的著作「全球戰場:美國如何擺脫戰略自戀,面對全球七大安全挑戰?」(Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World)發行中文版,他深度解析美方如何強化台灣的民心士氣及與區域夥伴合作。

與會的美方國安專家從全球到歐盟的安全情勢,以及台灣如何加強台海安全穩定、強化與美國和其他盟友的合作,延伸到台灣經濟如何以多樣化的發展,減少對中國的依賴。

蕭美琴轉述,賴清德表達對台灣的信心,並說明如何讓台灣利益最大化、經濟更強,成為全世界供應鏈中不可或缺的一環是重點方向。

在3場視訊會議之後,賴清德緊接著與曾說過「美國不會拋下台灣孤軍奮戰」的聯邦參議員達克沃絲熱線通話約20分鐘。

達克沃絲是美國國會中重要的挺台成員。去年當台灣因為中國因素阻撓無法向外取得疫苗時,達克沃絲不但積極主張拜登政府應對台灣提供疫苗,同時還親自飛到台灣宣布美國捐贈台灣疫苗的消息。賴清德代表蔡英文總統與台灣政府再次向她致上謝意。

達克沃絲表達很榮幸與賴清德通話及訪台意願。賴清德除歡迎達克沃絲,也希望美國國會繼續支持台灣對美展開更深度的經濟、貿易合作。

達克沃絲認為,半導體、科技方面的合作之外,她所在的農業州伊利諾州,有興趣以農業和台灣展開交流。達克沃絲曾為黑鷹直升機駕駛員,在伊拉克服役時重傷失去雙腿,重視國防的她認同持續強化台美安全合作、提升台灣防衛戰力。

值得一提的是,達克沃絲近日把她堅強、感動的人生故事寫成書,其中有蕭美琴的推薦序文。