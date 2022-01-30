七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）自掏腰包幫敵隊球員阿瓦拉多（Jose Alvarado）支付技術犯規的罰金，但他「為善不欲人知」，他沒想到這件事會被報導出來（阿瓦拉多向紐奧良媒體透露的）。恩比德被媒體問起此事，他解釋這麼做的原因是他尊敬阿瓦拉多的勇猛。

恩比德說：「我們跟鵜鶘隊打過，我看了很多比賽，只要我閒著沒事就會去看比賽，我欣賞（阿瓦拉多）他充滿精力，他打球很認真，競爭心強，即使他被吹技術犯規也不退縮。」

當時恩比德和阿瓦拉多在場上互罵了幾句，兩人都被吹技術犯規，恩比德說：「那只是尋常的垃圾話，但他沒退縮，那使我尊敬他。所以比賽結束後我去跟他說，繼續努力奮戰。」

阿瓦拉多身高183公分、體重80公斤，面對身高213公分、體重127公斤的恩比德，阿瓦拉多也毫不畏懼，恩比德因此很欣賞他，賽後走到阿瓦拉多面前，搭著他的肩膀說了幾句話。

恩比德原以為阿瓦拉多是10天短約的球員，認為2000美元罰金（新台幣5.6萬）對他負擔太重，「我害他吞了技術犯規，他不像其他球員賺得那麼多，我認為這是我的錯，我不想讓他因此損失一筆錢。」其實阿瓦拉多是雙向合約的球員，比10天短約要好很多，當然還是遠比不上一般領底薪的球員。