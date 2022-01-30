中華航空貨機CI5240 29日降落芝加哥機場時撞上行李車，導致左側引擎受損。

中華航空一架編號為CI5240的波音747貨機昨（29）日降落美國芝加哥機場時，不慎撞上行李架，導致引擎大面機受損，畫面顯示機翼左側引擎有明顯擦撞痕跡。

航空媒體Simple Flying報導，華航波音747-400型貨機於當地時間29日上午6時30分左右降落芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），在降落滑翔時不慎撞上行李車，導致左側的2號引擎受損。

China Airlines Cargo Boeing 747-400F (poss. B-18715) sustained damage to its engine #2 when it collided with a baggage cart while taxiing at Chicago-O'Hare Intl (KORD), IL. https://t.co/A1a3h11A4f pic.twitter.com/P8nwHeSMuY — JACDEC (@JacdecNew) January 28, 2022

現場畫面顯示，貨機降落跑道滑翔時，左側引擎連續撞上好幾個行李車後才停下，後續畫面顯示2號引擎下緣有大面積受損痕跡。

中華航空貨機CI5240 29日降落芝加哥機場時撞上行李架，導致左側引擎大面積受損。

報導指出，這架貨機於台北時間27日上午自台北起飛，當晚22時25分左右降落阿拉斯加安克拉治，後續再飛往芝加哥。

所幸這起意外並未造成人員傷亡。

值得注意的是，這已經是華航貨機CI5240這個月以來第2度出事，16日中午CI5240自桃園機場起飛後，右側引擎突然傳出爆炸聲並噴火，貨機在外海上空盤旋1小時將燃油拋棄後才返航檢修，檢測後發現4號引擎參數有問題。