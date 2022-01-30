副總統賴清德出訪宏都拉斯今晚將返抵台灣，賴清德在最後一站過境美國舊金山時，與駐美代表蕭美琴共進午餐表示，一早接連4場視訊會議後，終於有時間和蕭美琴坐下來，吃午餐、話家常。

賴清德此次率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚就職典禮，自台灣時間1月25日啟程，去程在洛杉磯停留一晚，1月27日轉赴宏都拉斯訪問，回程1月29日經美國舊金山停留一晚，全團預計今晚返抵國門。

訪團此次行程相當緊湊，賴清德29日抵達美國舊金山後，隨即與美國聯邦眾議院議長裴洛西等人視訊會晤，晚間還和台灣僑胞進行視訊會。

賴清德今天在臉書貼出和蕭美琴的合照表示，一早接連4場視訊會議後，即將結束這次特使團出訪所有的行程。終於有時間和蕭美琴坐下來，吃午餐、話家常。

他說，離開前，很感謝此次所有參與專案的各駐館處，因為有大家縝密的規劃、妥善的應變，才能完成總統所交付的任務。「真的很榮幸和大家一起為國拚外交，謝謝，大家辛苦了」。並預告「台灣，我們回來了！」