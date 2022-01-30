農曆新年將至，年菜必備的雞蛋卻難已買到，不少民眾在超市、大賣場都買不到雞蛋，引爆全台雞蛋之亂，對此，國民黨立委林奕華表示，已有餐廳老闆抱怨，一箱20斤的雞蛋從580元漲到1020元，已經快要兩倍之多，現在政府缺蛋又缺工，且新冠肺炎疫情又再度升溫，應該解決民生疾苦的政府到底在哪裡？

林奕華昨（29日）在臉書發文表示，不論是家中餐桌、小吃攤、餐廳或是早餐店，雞蛋都是必需品，但目前全台已缺蛋約2至3成，這個過年，部分通路更是已經無蛋可賣。

林奕華強調，尤其是平價蛋，有民眾火大反映，跑了好幾個地方才買到蛋，簡直是一蛋難求！平價蛋許多傳統市場空空如也，超市因有簽約相對供貨穩定，架上會有蛋但量也不多，可能很快就被買完，再來也要擔心，因為進貨成本增加，這樣的狀況是否也撐不久。

對於目前蛋價，林奕華指出，就有餐廳老闆抱怨，本來蛋進貨一箱20斤是580元，因為要搶蛋，現在已經漲到1020元，已經快要兩倍之多。林奕華批評，這個政府缺工缺料又缺蛋，新冠肺炎疫情又再度升溫，解決民生疾苦政府不該是紙上談兵，政府到底在哪裡？

針對過年前的「雞蛋荒」，農委會27日表示，受到日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，再加上農曆年節前需求暢旺，以致雞蛋供應出現缺口，據預估，近日每天雞蛋缺口上看200萬顆，為了調度國人用蛋需求，農委會專案成立雞蛋調度平台，並協調加工業者及蛋商釋出90萬顆供應民生所需。