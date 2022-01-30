幸運刮中全國首個200萬加BMW休旅車的是對年約40幾歲的夫妻，當天開車經過投注站，看到店外張貼許多文宣廣告，平常不常買彩券的先生突然來了靈感停下車，請太太下車買張 「2000萬超級紅包了」刮刮樂，太太下車後挑了一張500元及一張 「2000萬超級紅包」，先刮了500元的中了5000元，兩人很高興有個好彩頭，繼續刮2000元的，因為平常沒有刮大面額的刮刮樂，刮完請店家幫忙對獎，沒想到是幸運刮中 「2000萬超級紅包」的貳獎200萬加BMW休旅車。夫妻兩個當時很淡定的問：「喔，是喔？那這張是中了多少錢？」還問了領獎及兌獎期限，便淡定的離開了。

投注站安小姐表示夫妻離開時緊握的雙手有小小的顫抖，神情中有掩蓋不住的中獎喜悅，依稀聽到夫妻小小聲的說：「我們那台車開了那麽久了，剛好可以換了。」

根據台灣彩券統計，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至1/28，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+BMW休旅車、119個100萬元。