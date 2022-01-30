「蕾神」李靚蕾去年底拋出震撼彈，抖出和王力宏8年婚變秘辛，指男方用情不專，為了外面的小三堅持離婚，王力宏回台後，李靚蕾又透露他在未獲她同意下帶3男上門，雙方在門口爭執不下，最後王力宏無功而返，外界好奇過年期間王力宏是否能與孩子見到面？港媒報導，由於陪同的第三者人選敲不定，王力宏恐仍無法看孩子，但又有一說兩人已經簽了保密協定，就算已經成功見到孩子也不得宣揚。

李靚蕾去年底多次以長文砲轟王力宏婚前婚後男女關係混亂，卻被前公公王大中指帶球逼婚，李靚蕾不服指出是王力宏自己說想要小孩，兩人才會在無安全措施的狀況下發生關係，李靚蕾更曬出截圖，透露王力宏要求她對外宣稱神智不清才說這些話，便會答應將豪宅給李靚蕾，李靚蕾不肯，王力宏之後終於退步發道歉信，稱仍會將房子給前妻，李靚蕾不肯收，強調尊重之後法院判決。

王力宏先前上門探望孩子，被李靚蕾拒絕。（圖／中時資料照片）

沉默3周後，李靚蕾又發文痛批王力宏帶3男想闖進家門，引來王力宏工作室回應3人分別是王力宏身邊的多年助理、公司工作人員及保全，引來李靚蕾反虧：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？大家都知道那是你的『私人』助理」，至於網友建議王力宏下次是否能邀李靚蕾熟識的藝人朋友陪同，李靚蕾拒絕「黑人」陳建州這號人選，認為對方人高馬大，且跟孩子沒見過面，至於侯佩岑她不置可否，但希望外界別再打擾她的藝人朋友。

據《東網》報導，農曆新年將至，傳聞王力宏此行回台還是希望能跟3個孩子碰面，但因陪同人選沒有共識，可能新年期間也無法與小孩團聚，但另有傳言指出，有人提出保密協議，要求若王力宏成功和孩子見面不能再對外公開宣揚，希望低調處理家務事，但對此說法，當事人暫無回應，不知真偽。