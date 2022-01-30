副總統賴清德結束宏都拉斯出訪行程，今晚返台後，將隨即搭專車回台南寓所進行14天＋7的隔離和自主健康管理，賴清德今天感謝第一線防疫人員，春節期間仍堅守崗位，並呼籲民眾「遵守防疫指引，虎哩平安過好年！」

有鑒於全球疫情嚴峻，賴清德率領的特使團此次去回程搭專機，接送乘坐專車，啟程前、離開宏國及回國前，也分別進行PCR檢測，如果檢測都正常，賴清德返國後會隨即搭乘座車，返回台南寓所進行14天隔離，及後續7天自主健康管理，其餘團員及隨員比照辦理。

儘管人還在國外，賴清德今天上午也透過網路社群平台提醒國人，「春節連假就要開始，但病毒威脅不會跟著放假，防疫絕對不能鬆懈」。

他拜託大家，共同配合春節防疫指引：

一、完整接種三劑疫苗：符合接種條件者，請儘速預約施打，提升台灣整體防護力。

二、維持良好衛生習慣：勤洗手、戴口罩、注意咳嗽禮節，保護自己也保護他人。

三、保持防疫社交距離：避免前往人潮聚集處、保持社交距離，務必落實實聯制。

四、出現症狀盡速就醫：出現症狀請佩戴口罩就醫，勿搭乘大眾運輸工具或前往其他公共場所。

他也要特別謝謝第一線防疫人員，春節期間仍堅守崗位，「請大家成為他們的後盾，持續落實個人防護措施、注意指揮中心消息。我們團結拚防疫、一起過好年！」