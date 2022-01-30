台大醫院婦產科醫師施景中表示，疫情前公視籌拍的醫療劇劇組，曾向他請教手術中的「王蟲縫法」，講解近1個多小時後，劇組人員才跟他說，在旁邊學習的女生是女星蔡淑臻，他嚇了一跳，因為蔡淑臻拿刀和持針器的手法，及單手打結的熟稔度，贏過院內的年輕住院醫師，看得出下過一番苦功夫，令施景中相當敬佩。

施景中昨（30）日於個人臉書指出，新冠肺炎流行前，曾受到外科醫師劉宗瑀的囑託，因公視正在籌拍一部醫療電視劇，劇中會出現他自創的「王蟲縫法」，希望他在閒暇之餘，能夠指導劇組「王蟲縫法」。

施景中回憶，當天劇組來了4人，他向他們講解植入性胎盤發生時，如何快速使用「王蟲縫法」幫助產婦止血，他一邊演練，劇組一邊拍攝他的手法，同時還有一個女生在旁邊跟著學習。

女星蔡淑臻當日穿運動服套裝，令施景中大讚根本沒有明星的架子。（圖／翻攝自施景中臉書）

歷經一個多小時，劇組要離開時，才向施景中表示，跟在旁邊學習的女生，其實是女星蔡淑臻，是伊林名模，也是該劇的女主角，這令施景中嚇了一跳，「我很少看電視和娛樂新聞，因此不認識」。

施景中透露，蔡淑臻實在太樸素了，當天身穿運動服休閒套裝，完全沒有明星架子，令他最敬佩的是，蔡淑臻在劇中扮演的是一名外科女醫師，因此拿刀和持針器都下過一番功夫苦練，當天向他學習「王蟲縫法」，單手打結的功力絕對贏過院內的年輕住院醫師，這是要下很多苦功去學的。