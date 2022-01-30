退役尼克球星歐克利（Charles Oakley）最近指出，1990年代的最強組合麥可喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）兩人恐怕已經恩斷義絕。歐克利在播客節目《The Bill Simmons》說：「我認為他們之間完了。」

歐克利談起皮朋對紀錄片《最後一舞》的不滿，喬丹在影片中渲染自己的英雄形象，削減皮朋的貢獻，其他球員像是羅德曼（Dennis Rodman）、科爾（Steve Kerr）反倒沒有被淡化。「我想他們對羅德曼、甚至科爾的描寫都多過皮朋。但是我老實說，科爾、羅德曼在球場外所做的遠超過皮朋，只是在球場上，皮朋做的遠超過他們兩人，但皮朋感覺自己被忽視，他覺得喬丹若沒有他不可能拿到6座總冠軍。」

皮朋公開表達對《最後一舞》的失望之後，他去年在新書《UNGUARDED》更是大吐苦水，自嘆只被喬丹視為一個布景道具。

歐克利指出，雖然皮朋多次公開批評喬丹，但是喬丹從來沒講過皮朋的壞話。「喬丹永遠都是稱讚皮朋的，一向如此，他從沒有貶低過皮朋。我不知在紀錄片之後發生了什麼事，但喬丹很可能想著，他不要回應皮朋，不要回應媒體，他繼續抽他的雪茄、打高爾夫球、釣魚。」

皮朋2010年進入名人堂，擔任引薦人的就是喬丹，他不只一次公開說過「我若沒有皮朋就拿不到總冠軍。」歐克利至今仍與喬丹是好友，他在1987-88球季與喬丹、皮朋一起效力公牛隊。