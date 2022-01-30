農曆春節的紅包錢，不少人會拿來買樂透彩試手氣，根據台彩統計，台中開出頭獎的次數最多，威力彩、大樂透、雙贏彩3種彩券都是台中開出最多頭獎，而今彩539頭獎則是逾1／3開在雙北。

公益彩券自103年累計開出3355個頭獎，每年平均超過400位頭獎得主出爐，包括威力彩38注、大樂透174注、今彩539有3075注、雙贏彩62注，另外則是停售的大福彩6注，統計全台21個縣市中，台中開出頭獎的次數最多，頭獎累計金額達190.97億，第二名則是新北市146.01億、第三名台北市106.5億。

其中，威力彩、大樂透、雙贏彩3種彩券的頭獎開在台中的次數最多，從103年以來威力彩累計開出38注頭獎，當中就有10注開在台中，新北市6注、台南5注、高雄和台北各3注。

而大樂透開出174注頭獎也是台中開出最多，有31注，其次是新北29注、台北21注，更狂的是109年、110年大樂透開出的頭獎，有37.5%都開在台中。

雙贏彩至今開出62注頭獎中，也是有10注都開在台中，再來是新北市9注、台北市8注。至於今彩539累積3075注頭獎，僅連江縣沒有開出過頭獎，新北市、台北市則共開出1049注，佔34%。