農曆春節的紅包錢，不少人會拿來買樂透彩試手氣，根據台彩統計，台中開出頭獎的次數最多，威力彩、大樂透、雙贏彩3種彩券都是台中開出最多頭獎，而今彩539頭獎則是逾1／3開在雙北。
公益彩券自103年累計開出3355個頭獎，每年平均超過400位頭獎得主出爐，包括威力彩38注、大樂透174注、今彩539有3075注、雙贏彩62注，另外則是停售的大福彩6注，統計全台21個縣市中，台中開出頭獎的次數最多，頭獎累計金額達190.97億，第二名則是新北市146.01億、第三名台北市106.5億。
其中，威力彩、大樂透、雙贏彩3種彩券的頭獎開在台中的次數最多，從103年以來威力彩累計開出38注頭獎，當中就有10注開在台中，新北市6注、台南5注、高雄和台北各3注。
而大樂透開出174注頭獎也是台中開出最多，有31注，其次是新北29注、台北21注，更狂的是109年、110年大樂透開出的頭獎，有37.5%都開在台中。
雙贏彩至今開出62注頭獎中，也是有10注都開在台中，再來是新北市9注、台北市8注。至於今彩539累積3075注頭獎，僅連江縣沒有開出過頭獎，新北市、台北市則共開出1049注，佔34%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。