高雄旗津區爆發新冠疫情，驚傳彰化縣和美國中日前畢業旅行，與確診者在旗津的足跡重疊，衛生局和校方29日漏夜緊急通知全校國三師生全部進行採檢，分兩梯次到學校活動中心採檢PCR；彰化縣衛生局表示，檢驗結果出爐，師生386人全部陰性，讓全校師生、家長都鬆了一口氣。

彰化縣衛生局昨晚緊急出動行動防疫採檢車，到和美國中，漏夜完成PCR採檢。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

和美國中學務處昨晚緊急通知國中三年級13個班級的師生，全數到校進行PCR篩檢，校外擠滿等候的家長。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

有家長在社群分享一則緊急通知，要求13個國三班家長，不管孩子有無參加畢旅，一律都要帶健保卡到學校活動中心，並分兩梯次從昨天晚間6點30分至7時30分、7時30分到8時30分進行PCR採篩檢，若無法按時間到達，也務必於昨晚自行前往彰基或秀傳醫院篩檢。

彰化縣和美國中全校13個國中三年級班級師生，昨天晚間緊急通知到校，漏夜完成PCR採檢。（家長提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於一度傳出有4名師生有呼吸道症狀，讓校方、縣府衛生局繃緊神經，也讓不少家長議論紛紛，衛生局防疫人員一路忙到昨晚10點完成採檢，漏夜將採檢檢體送驗，今天凌晨3點檢驗結果出爐，全數陰性，暫時解除警報。

彰化縣衛生局呼籲， 為防範發生持續社區傳播，民眾若發現自身去過的地點與確診者足跡重疊，或出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等，或其他不適症狀，應盡速戴口罩就醫，主動告知醫師足跡、活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，且不得搭乘大眾運輸。