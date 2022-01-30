國民黨立委李德維29日在臉書粉絲專頁上與粉絲分享個人的小事與心得，感謝各界的支持與愛護，不過卻突然表示粉絲專頁即起暫停運作更新，還放棄爭取連任中常委，說要將精神集中在擔任黨團幹部。

李德維29日在臉書表示，忙完了國家大事後才有空談個人小事，在假期的第1天整理出一些心得與大家分享。李德維說，不論是對整體華人世界、中華民國與台灣來說，國民黨都是一個重要的政黨，有不可取代的價值。

李德維表示，自己在高中時期就加入國民黨，黨齡已逾35年，並從2008年開始擔任中常委，到2022就已經14年了，期間就是努力積極建言，「希望國民黨好，中華民國更好」，2020年開始更擔任國民黨不分區立委，積極對國民黨、國家社會做更多的服務，發揮正面的影響。

李德維說，從2月1日起將擔任黨團首席副書記長，且若無意外還會在8月1日接任黨團書記長，因為已經擔任中常委多年，加上希望能夠將精神集中在擔任黨團幹部，因此決定放棄爭取連任。

除此之外，李德維更指出近日自己臉書的發文，引發各種風波與討論，各種的聲音傳進耳裡，但他的初衷是希望國民黨好，而擔任黨團三長之一，除了要提升自我要求外，更要謹言慎行，他因此決定到卸下黨團三長職務那一天為止，將暫停運作更新臉書粉絲團，「希望以這一年的表現，報答支持我的立委同仁，與國民黨，爭取未來大家的愛護！」