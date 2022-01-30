「綜藝天王」吳宗憲昨天開心嫁女兒，吳姍儒（Sandy）與交往5年的室內設計師男友「王先生」幸福完婚，吳宗憲與Sandy的喜悅全寫在臉上，Sandy今（30日）將飛美國與公婆過年，升格當人妻的她，一早開心在IG限時動態轉發好友簡嫚書的祝福；而爸爸吳宗憲今凌晨則曬出與新嫁娘Sandy自拍，他不捨寫下：「心肝寶貝～～～爸爸祝福你喔」。

吳姍儒今早在IG轉發簡嫚書2則限時動態，簡嫚書寫下「用自己的神聖信仰許諾終身，愛是永不止息」，以及大讚Sandy的喜餅「有夠澎湃！」吳姍儒則坦言：「嫚書隆重打扮來，我看到她的時候居然想哭，真的太喜歡這個女子了。」

Sandy IG 限時動態全文。（圖／取材自Sandy Instagram）

吳宗憲昨天雖然開心嫁女兒，不過他凌晨則曬出與新嫁娘Sandy自拍，並不捨寫下：「心肝寶貝～～～爸爸祝福你喔」，父女情深溢於言表，王彩樺直呼：「最美麗的新娘 要幸福甜甜蜜蜜一輩子哦」，孫淑媚獻上祝福：「好感動...恭喜憲哥恭喜姍儒」，網友感動說：「恭喜憲哥跟Sandy」、「一個男人要將心肝寶貝交給另一個男人的表情」、「爸爸忍住了眼淚」。

而Sandy今將飛美國見公婆過年，Sandy表示夫家對她很好「完全沒有提到我需要擔心的地方」，不太會讓她有壓力、是開明的家庭，這也是讓吳宗憲很放心的地方。升格當人妻的吳姍儒，目前想先度蜜月好好放假，至於「做人計畫」，Sandy強調：「目前沒有」，她也提到，想先好好工作、過日子。