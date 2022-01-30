今天是小年夜，高公局預判國道有5路段可能出現壅塞情形，建議南向用路人盡量於下午時段出發，北向用路人則盡量於上午時段出發。

交通部高速公路局新聞稿指出，今天是春節連假第2天，今天凌晨0至凌晨5時平均交通量為6.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.7倍；預估今天整天交通量，為105百萬車公里；目前全國道路況大致正常，截止上午7時，交通量為9.6百萬車公里。

高公局表示，今天相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至凌晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，提醒用路人注意。

根據高公局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發，北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局也呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前可利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局建議，民眾長途多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾盡量利用省縣道，不要上國道。（編輯：戴光育）1110130