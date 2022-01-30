新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

防境外病毒入侵社區這一點最重要 侯友宜曝新北今＋0

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，同時慰勞辛苦的司機們，侯表示，新北市今天零確診，但仍有不少境外移入個案，民眾入境後最重要是防疫計程車隊，要確保運輸過程安全無虞，春節期間仍要全力防範。

侯友宜表示，新北市今天零確診，但春節期間仍發現境外移入確診個案還是滿高的，境外移入仍有一定個案，還是守好疫情，入境後到防疫旅館去接受檢驗過程中，最重要是防疫計程車，運輸必須要確保安全無虞。

此外，春節期間，全市防疫計程車有300輛，要確保辛苦的司機陰性，尤其要把所有防護、裝備、清消落實，運輸過程中一定要確保安全無虞，新北市防疫車隊很辛苦，每天要載送586輛次，無論到防疫旅館或集中檢疫中心，還要支援桃園、花蓮等縣市。

侯友宜強調，為確保運輸過程沒有問題，特地來慰勞、感謝，只要落實防疫，一定可以阻絕於境外，境內運輸過程落實，加上防疫旅館、集中檢疫中心守護，讓境內的壓力少一點，雖然今天零確診，春節期間仍要全力防範，讓民眾過好年。