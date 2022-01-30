大同公司派駐桃園市政府資科局的機房駐點人員確診，桃園市長鄭文燦30日指出，除同在9樓樓層全員都要PCR，其他樓層和綜合會議廳員工都要快篩，總計應採3751位，目前3394位快篩陰性，另有341人要待PCR結果，鄭文燦也預告今天只有匡列隔離的確診個案，無不明傳染源。

鄭文燦說，因為桃園市政府電腦機房駐點人員有確診個案，位處的9樓的資科局和研考會要全員PCR，其他樓層跟綜合會議廳的員工也要完成快篩，總計應採檢3751位，已快篩採檢3735人都陰性、16人採檢中，其中341人要等待PCR進一步結果，少數未做完要持續追蹤，未來市府電梯也會加裝酒精，電梯按完後都要消毒。

鄭文燦也提到，昨天14個社區採檢站採檢2804人，新增的個案都是匡列隔離範圍，無不明傳染源，會待下午疫情說明記者會跟大家說明。

鄭文燦說，明天就是除夕，目前全市居家隔離1346位，集檢所內有680人，其中90人住防疫旅館，會聯繫慰問在集檢所過年的民眾，數字這兩天還會再減少，他也感謝大家配合，春節活動減少、聚餐減少，希望大家能享受全家團圓的幸福時刻，過年期間大家都平安幸福。