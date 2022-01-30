副總統賴清德結束出訪行程今晚將返台，前總統陳水扁表示，超過80年的台宏邦誼因賴清德特使，獲得宏都拉斯新任總統卡蕬楚的公開承諾，賴清德的副總統外交處女行表現出色，為他的未來仕途加分不少。

賴清德此次率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚就職典禮，27日與宏都拉斯新任總統卡蕬楚舉行雙邊會談，在雙邊會談現場，卡蕬楚對特使團到訪表達由衷的歡迎，並感謝台灣長期的情誼與協助，更期盼未來能持續深化合作，固實邦誼。

陳水扁今天在臉書肯定賴清德擔任蔡總統特使出訪宏都拉斯，風塵僕僕參加宏國新總統卡蕬楚就職大典，超過80年的台宏邦誼也因賴特使的往賀，而獲得卡蕬楚總統的公開承諾，賴清德的副總統外交處女行表現出色，為他的未來仕途加分不少。

但陳水扁說，台灣的外交處境仍然嚴峻，美國的力挺固然是重要關鍵，自己的努力亦不可少。並回顧2007年8月他二度出國是訪問宏國，獲知現任總統卡蕬楚的先生賽拉亞總統喜歡騎馬，為台灣拚外交撩落去，阿扁行前還安排「馬訓」，他記得是到台北近郊私人馬場2次，克服「馬上恐懼症」。