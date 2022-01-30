台中男子足球隊榮獲2021年全運會二連霸金牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市將興建一座占地約4.7公頃的足球運動休閒園區，規畫為6000席以上的觀眾席，國際賽事規格11人制足球主球場、11人制足球練習場1座及5人制足球場2座，去年啟動工程規畫設計，預計今年底前開工，為國家級重大運動建設。

台中足球運動休閒園區去年3月核定，總計畫經費達12.78億元，其中，台中市政府已編列預算7.78億元，中央補助5億元。

運動局表示，積極辦理規畫設計當中，未來除了支持各級足球隊平時訓練或市民休閒使用外，也將作為國內外大型足球競賽活動的專用競賽場，積極推動台中市足球運動風氣及帶動運動產業，促進台中運動發展。

去年台中足球獲多項優秀成績，包括台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」總冠軍；台中男子足球隊榮獲全國運動會二連霸金牌；青年高中勇奪五人制足球首座冠軍。

在職業足球方面，在台灣企業甲級足球聯賽中有璉紅台體、台中FUTURO二隊長期參與賽事，市長盧秀燕上任後力推幼兒迷你足球運動，逐步推廣至台中29區，近期在山城和平區、東勢區籌辦迷你足球活動。

運動局長李昱叡表示，台中市地區足球團隊於辦理賽事時約達百支隊伍，足球人口超過萬餘人，幼兒足球正如雨後春筍般的發芽茁壯，為提升運動人口與風氣，落實「酷城市、酷運動」。

台中市已於北屯區太原足球場舉辦足球聯賽及兒童足球節等大小型活動，並於台中市大里區大仁段及西屯區福和段相繼完成兩座8人制足球運動場，鼓勵市民與親子參與足球運動，厚植台中基層足球文化。

完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事，讓台中足球運動持續向下扎根，感謝足球運動界、各級民代、各局處、各相關單位支持合作推動，後續將積極加速建設，提升足球運動發展。