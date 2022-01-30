台中市長盧秀燕落實防疫政策並督責各機關保持警覺，因應國際疫情嚴峻且國內發生新變異株Omicron感染事件，台中市建設局啟動公園清消作業，針對轄管公園綠地、廣場等場域的公廁、遊具、體健設施、座椅等設施每日進行消毒。

配合春節連續假期將加強清消頻率，並進行防疫走動式宣導，後續將依據疫情狀況滾動式檢討。建設局長陳大田呼籲，外出記得佩戴口罩、雙手消毒，出入個場所謹記遵守實名制等防疫規定。

陳大田指出，中央流行疫情指揮中心日前宣布，今年1月25日至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，建設局針對所轄公園廣場等街頭藝人展演位置及抽籤作業採線上申請，減少民眾面對面洽公機會。

中央公園管理中心、高美溼地遊客中心等熱門遊憩區，特別於人流駐足處設置節點，為民眾進行體溫量測同時宣導防疫相關政策，並配合疫情走向提升相關作為。

年節將至，人流遷徙及聚會活動漸趨頻繁熱絡，建設局強調，環境及個人衛生安全由大家共同來努力，公園園道、廣場等場域運動均已恢復須戴口罩，春節期間建設局將進行防疫走動式宣導，在建工程工地張貼宣導防疫海報及區域環境清潔消毒。